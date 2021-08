Bursa'da bıçak zoruyla kaçırılmaya çalışılan kadını muhabirler böyle kurtardı

Bursa'da yaşayan S.K. 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı, 2 çocuğunun babası Tolgahan T.'yi gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar verdi. Çocuklarını, Tolgahan T.'nin annesine bırakan S.K. cep telefonu numarasını değiştirip Nilüfer'deki Görükle Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı.

Bir süre sonra S.K.'nin oturduğu evi öğrenen Tolgahan T. kadını rahatsız etmeye başladı. S.K. polise gidip şikâyetçi oldu. Bunun üzerine savcılık Tolgahan T. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Bıçak zoruyla taksiye bindirdi

Uzaklaştırma kararına rağmen dün saat 14.00 sıralarında Görükle Mahallesi'ne giden Tolgahan T. S.K.'nin evine zorla girdi. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tolgahan T. darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı.

Olay yerinden geçen muhabirler kurtardı

Bu sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Bunun üzerine otomobillerinden inip, olaya müdahale eden muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı. Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi. Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için S.K.'yi kendi kullandıkları otomobile bindirdi.

Muhabirleri tehdit etti

Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, "Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun" diyerek tehditler yağdırdı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"7 kez şikâyet ettim"

Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K. daha önce darp edildiği için 7 kez şikâyetçi olduğunu vurgulayarak, "Ancak 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darp edilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darp etti. Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var" dedi.

"Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim"

"Bu benim ilk darp edilişim ve ölüm tehditleri alışım değil" diyen S.K., can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, "Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var. Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede" diye konuştu.

Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA