Bursa'da maden şirketine direnen köylülere, kaymakamdan para cezası ve icra tehdidi

Bursa Kirazlıyayla’da cevher zenginleştirme tesisinin tanıtım toplantısını yapan Yenişehir Kaymakamı Seyitoğlu’nun projeye karşı direnen köylüleri para cezası ve arazi icrasıyla tehdit ettiği iddia edildi.

Kirazlıyayla köyünde maden işleten ve flotasyon tesisi yapmaya çalışan Meyra adlı şirket, yurttaşların tüm itirazlarına rağmen jandarma eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.



Kaymakam, jandarmanın sık sık cezayla tehdit ettiği ve çalışma yapılan bölgeye girmesi yasaklan köylüleri önceki gün görüşmeye çağırdı.



Edinilen bilgiye göre görüşme 1 buçuk saat sürdü. Köylülerin iddiasına göre Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, protestoların sürmesi halinde herkese 3’er bin lira para kesileceğini söyledi. Kaymakam, cezaların ödenmemesi durumunda ise ilçe tarım müdürlüğünün köylülerin arazilerine el koyacağını ifade etti.

"Tüm köylü hep birlikte topraklarını savunuyor"

BirGün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre; kaymakamla görüşen bölge sakinlerinden Mustafa Kındıl, Kaymakam Seyitoğlu’nun kendisini ‘kapı kapı dolaşıp, köylüleri protestoya çağırıyormuşsunuz’ diye suçladığını belirtti. Kındıl, şöyle dedi: "Bizim kimseyi çağırdığımız yok, tüm köylü hep birlikte topraklarını savunuyor. Kaymakam, ‘Bugüne kadar sabrettim, her gördüğüm de 3’er bin lira ceza keserim’ dedi. Kaymakam Bey’e de söyledim, bu işin peşin bırakmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kaymakam, ‘cuma günleri yolları kapatacağını’ söyledi. Diğer bölgelerden bize desteğe gelenleri engellemek istiyorlar."

Kaymakamın cezaların ödenmemesi durumunda, ilçe tarımın icra yoluyla arazilere el koyacağını söylediğini öne süren yöre sakinlerinden Mustafa Kındıl ise şunları ifade etti: "Kaymakam Bey bizi resmen fırçaladı. Her gördükleri yerde 3 bin lira para cezası yazmakla tehdit ediyorlar.



Kaymakam Bey, ‘Her gün ceza yazarım, ödeyemeyecek duruma gelirseniz de ilçe tarıma gönderirim, icra yoluyla arazilerinizi alırlar’ dedi. Provokatörlükle itham etti, toplumu terörize etmekten, örgütlemekten ceza yazarım, dedi. Biz kendi köyümüzü savunuyoruz."

Kaymakam soruları yanıtsız bıraktı

Yenişehir Kaymakamı, soruları yanıtsız bırakırken, Özel Kalem Müdürü: "Kaymakam beyin icra yoluyla arazilerini elinizden alacağız gibi bir ifadesi söz konusu olamaz. Bu virüs dolayısıyla toplanma ve yürüyüşlerde bazı yasal kurallar dışına çıkılırsa ki onlara özel bir durum da değil bunun da bir cezası vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.