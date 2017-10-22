Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı sözlerinin arkasında: İstifa yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa iddialarıyla ilgili olarak "Yok öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Recep Altepe, iki gün önce Bosna - Hersek ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin istifa iddialarıyla ilgili "Ben o konuyla ilgili bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz" demişti. Ardından Altepe'nin bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ettiği iddia edilmişti.

Altepe’ye yakın kaynaklar, şu iddiada bulunmuştu:

"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."

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Altepe nikâha katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım'ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun'un kızları Jessika Altun'un nikahına katıldı. Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi.

Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrıldı., Başkan Altepe istifa iddiaları ile ilgili bilgi almak isteyen muhabire, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok öyle bir şey yok. Sağol. Hayırlı Akşamlar" diyerek makam aracına binip ayrıldı.