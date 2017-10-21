"AKP'li başkanın açıklamaları yanlış anlaşıldı, pazartesi istifa edebilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, "İşimize devam ediyoruz" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söylediği iddia edildi.

Bosna - Hersek ziyareti dönüşü Altepe, gazetecilerin “İstifanız istendi mi?” sorusuna, “Benim böyle bir şeyim yok. Görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. Bursa’ya dönüyorum. İnşallah görev devam edecek. Şu anda açıklanacak bir şey yok. Görevimin başındayım” yanıtını vermişti.

"Yanlış anlaşıldım' dedi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün gün içersinde hiçbir törene katılmadı. Altepe’nin yakınlarına, pazartesi günü düzenleyeceği bir basın toplantısı ile istifasını duyurmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Altepe’ye yakın kaynaklar, şu bilgileri verdi:

"Kendisi, geçtiğimiz çarşamba günü Başbakan ile görüştü. Sonra yurt dışına gitti. Dönüşte yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Halen, görevinin başında olduğunu belirtmek istedi. Kendisi, son anda bir gelişme olmazsa pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile istifasını duyurabileceğini söyledi."