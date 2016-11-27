Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, sahte hesaptan atacağı tweeti kendi hesabından paylaştı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Twitter'da hesapları karıştırınca sahte hesap kullandığı ortaya çıktı. Altepe, sahte bir hesaptan kendi Twitter hesabına yorum olarak atmaya çalıştığı tweeti, yanlışlıkla kendi hesabından attı. Altepe'nin mesajında "Başkanım @recep_altepe. Bu şehre kimin ne kadar hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz. Gayretinizi de hizmetlerinizi de görüyoruz. Sağolun." yazıldı.

İşte o mesaj:

Recep Altepe'nin kullandığı hesabın Bartu Çizmeci adıyla açılan @cizmecibartu olduğu öne sürüldü.