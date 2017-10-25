Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Kasım’da seçilecek

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği Recep Altepe’nin geçen pazartesi günü görevi bırakmasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2 Kasım 2017 Perşembe günü seçim yapılacak. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Başkanlık seçimi için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisini 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Valilik Makamına sunmuş olduğu 24.10.2017 tarihli dilekçesi ile Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı’nı seçmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 02.11.2017 Perşembe günü saat 15.00’te toplanması Valilik Makamınca uygun görülmüştür.”

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