Bürokratlar AKP'den aday olmak için sıraya girdi

Genel seçimler yaklaştıkça aday adayları da ortaya çıkmaya başladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu gibi birçok bürokratın istifa edip AKP'den milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor.

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan genel seçimler yaklaşırken, kamu görevlilerinin istifası için son gün olan 10 Şubat’a kısa bir süre kaldı.



Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, Ankara kulislerinde istifa edip vekil adayı olacak üst düzey bürokratların isimleri konuşulmaya başlandı.



AKP’deki 3′üncü dönem kuralı nedeniyle 70′in üzerinde vekilin yeniden aday olamaması siyasete girmek isteyen bürokratları umutlandırıyor.



İşte AKP’den aday olma olasılığı konuşulan o isimler…

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan

- Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan

- MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu

- TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu

- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin

- THY Genel Müdürü Temel Kotil

Çoğunluğu eski vekil olan yaklaşık 15 bakan yardımcısı da yeniden aktif siyasete dönmek için gün sayıyor. Diplomat kökenli Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru’nun İzmir’den aday olacağı kulislere yansıyor.



- Kırıkkale Valisi Ali Kolat’ın Malatya

- Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in Düzce

- Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Rize’den aday olacağı parti kulislerinde dillendiriliyor.

- Dış İlişkiler Başkanı Yasin Aktay

-Yerel Yönetimler Başkanı Abdulhamit Gül’ün listelere girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan ancak milletvekili olmayan Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu’nun Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerden birinden, Aktay’ın Siirt’ten, Gül’ün de Gaziantep’ten aday olacağı ifade ediliyor.



- Memur Sen kurucularından Prof. Fatih Mehmet Avşar’ın İstanbul’dan,

- Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun Gümüşhane’den,

- TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül’ün Yozgat’tan,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de Gaziantep’ten adaylığı konuşuluyor.

- Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinden Psikiyatr Prof. Erol Göka

- Sosyolog Prof. Mazhar Bağlı,

- Anayasa Hukuku Profesörü Osman Can’ın da listelerde yer bulması bekleniyor.

- Çözüm süreci konusunda rol üstlenen akil insanlar heyetinde de yer alan Abdurrahman Kurt.

- Ve Mehmet Emin Ekmen gibi eski milletvekillerinin de yeniden aktif siyasete döneceği ifade ediliyor.

Listeler ne zaman hazırlanacak?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı karara göre, milletvekilliğine aday olmak isteyen kamu görevlileri, 10 Şubat’a kadar istifalarını verecek.



AKP, 10 Şubat ile mart ayı boyunca aday listelerini hazırlayacak. Nisan ayı başında listeler, YSK’ya sunulacak. Nisanın son haftasında da YSK, seçime girecek partilerin listelerini kesinleştirecek.