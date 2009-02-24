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Sağlık

Burnunuz kanayınca başınızı arkaya yatırmayın

Uzmanlar, burun kanayınca başı arkaya yatırmanın yanlış bir uygulama olduğunu belirtiyor.

24 Şubat 2009 02:00

Amerikan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Dr. Sami Ergün, burnu kanayanın başını arkaya yatırmanın sık görüldüğünü belirterek bunun yanlış olduğuna dikkat çekti.

Kanamanın damar hastalıkları, hormonal bozukluklar, tansiyon yüksekliği, kan sulandırıcı ilaç kullanma gibi birçok sebebinin olabileceğini, önceliğin kanamayı durdurmak olduğunu belirten Dr. Ergün, evde neler yapılabileceğini şöyle sıraladı:

* Hasta sümkürtülür ve burun içi pıhtı temizlenir.
* Varsa burun spreyi sıkılabilir
* Baş yüksekte tutulup öne eğilerek burun 10 dakika sıkılır
* Burun içi kremlenerek pamuk tampon konulabilir
* Burun köküne-alna buz uygulanabilir.

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