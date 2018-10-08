T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Burnu tıkandı, nefes almak için bıçakla kafasını deldi

Rusya'da yaşayan kişinin, başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığı bildirildi

08 Ekim 2018 21:02

Rusya’nın Rostov kentinde başından bıçakla yaralanan bir adam hakkında ihbar alan polis ekipleri, hastaneye gittiğinde şaşkınlık yaşadı.

Burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamayan adam, 'Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim' dedi. Sputnik'in haberine göre bir başka polis kaynağına göre de adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığı ve ihbarı yapan kişinin kendisi olduğu belirtildi.

Kaynak “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu da belirtti.

Diğer yandan Telegram’daki 112. kanalda aynı adama ilişkin bir video yayınlanarak, olayın arkasındaki neden aktarıldı. Videoda konuşan adam, “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi. 

ETİKETLER

burunbıçakkafarusyadeldiRostov
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24