Burnu aşınınca alnında yeni bir burun yaratıldı

Çin'in Fucian eyaletinde geçen yıl trafik kazası geçiren Şiolian adlı gencin alın bölgesinde, yeni bir burun yaratıldı.

22 yaşındaki genç, kaza sırasında ağır bir burun travması geçirmiş, daha sonra gördüğü tedavi burun kıkırdağında aşınmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine cerrahlar Şiolian'ın alnında yeni bir burun yaratma fikrini ortaya attı.

Yeni burnun 9 ay süren büyüme dönemi ardından iyi durumda olduğu ve çok yakında alından alınarak asıl yerine nakledilebileceği belirtiliyor.

İşte Şiolian'ın burnunda oluşturulan yeni burundan görüntüler: