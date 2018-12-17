Burhan Şeşen, sevenleriyle söyleşide buluşacak

[mecra]’nın Misafir Odası programına 35 yıldır müziğe hizmet eden usta isim Burhan Şeşen konuk oluyor.

İsmi Grup Gündoğarken ile özdeşleşen profesyonel müzisyen Burhan Şeşen, 25 Aralık Salı günü [mecra]’nın her ay düzenlediği Misafir Odası programında sevenleriyle buluşacak.

Odanın bu ayki sunucuları MedyaTava’dan Canan Kaya ve BirGün gazetesinden Burak Abatay olacak.

Burhan Şeşen kimdir?

1959 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve ortaokulu Ankara’da, liseyi İstanbul’da okudu. Ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Sinema-TV ve Vatan-Mühendislik Makine bölümünde okudu. Burhan Şeşen, daha sonra da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1981-1982 senelerinde Ses ve Hayat dergilerinde müzik muhabirliği yaptı; 1987-1988 yıllarında Nokta dergisi ve Güneş gazetesinin hafta sonu ekinde müzik ile ilgili köşe yazıları yazdı.

1983 yılında arkadaşlarıyla beraber kurduğu Grup Gündoğarken ile 11 albüm yaptı. Şeşen, ayrıca 2 solo albümü müzik dünyası ile buluşturdu.

1998-1999 yılları arasında NTV Radyo’da Popüler isimli bir radyo programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

1999-2006 yılları arasında TV 8 ve TRT 1’de canlı performansa dayalı Yorumsuz programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

Şeşen, ayrıca 4 senedir Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapıyor.

35 senedir profesyonel bir müzisyen olan Burhan Şeşen; besteci, yorumcu, söz yazarı, enstrümanist, jüri üyesi, prodüktör olarak sektöre hizmet vermeye devam ediyor.

25 Aralık Salı

Kapı Açılış: 19.30

Etkinlik Başlangıcı: 20.00

Adres: Caferağa Mah. Dumlupınar Sok. No:5 / Kadıköy