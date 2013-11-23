Burhan Kuzu'dan beraat tepkisi: 12 dakikada 120 yumurta atıldı!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kendisine yumurta atan gençlerin beraat etmesiyle ilgili olarak, "O gün 12 dakikada 120 yumurta atıldı. Yumurta atanların dediği olmuş oldu. Yapanın yanına kar kalır mantığı doğru değil" dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde konuşmacı olarak giden Kuzu’yu yumurta atarak protesto eden 13 öğrenciden 11’i hakkında Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı vermiş, iki öğrenci ise ‘kamu görevlisine görevini yaptırmamak amacıyla direnme’ suçundan ceza almıştı.

Kararı değerlindiren Kuzu, kendisine o gün 12 dakikada 120 yumurta atıldığını belirterek şöyle dedi: “Davacı olmamam hoca olmamdan kaynaklanıyor. Hoca olarak öğrencilerle davalı-davacı olmayı şık bulmadım. Konuşma hakkım engellendi. Yumurta atanların dediği olmuş oldu. Yumurta atmak eylemi hiç masum değil. İsviçre ve İngiltere’de iki olayda, yumurta atılan kişinin gözü kör oldu. Şakadan bir şey değil. Türkiye bu tür olaylardan hiç netice alamamıştır. 1980 öncesi 5 binden insan öldü, sağdan, soldan...Yapanın yanına kar kalır mantığı doğru değil. Meseleye ‘bırak yapsınlar, iyi çocuklardır’ dersek, nereye varır bilemem? Mahkeme bunları dikkate almalıydı. Yapılan külliyen yanlıştır, kaba kuvvettir ve risk taşır. Öğrenciler bu tür hareketlerden vazgeçsinler."

'Ben yapmazdım'

Öğrencilik hayatında kendisinin benzer hareketler içinde olmadığını, çalışkan bir öğrenci olarak hep birincilikle mezun olduğunu anlatan Kuzu, “ Bugün memlekete Anayasa yapacak duruma geldik. Yaptık ya da yapamadık. Ama memleketi düzeltmek buradan geçiyor. Yumurta atmaktan bir şey çıkmıyor” dedi.