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Burhan Kuzu'ya yumurta attıkları iddia edilen 11 öğrenci serbest

Kuzu'nun, üniversitede kamu görevlisi olarak değil, akademisyen olarak bulunduğunu savunan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi

22 Kasım 2013 13:42

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya, yumurta attıkları iddiasıyla yargılanan 13 öğrenciden 11'i beraat etti, 1 öğrenci hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılırken, 1 öğrencinin cezası ise ertelendi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin eleştiri kapsamında hareket ettiğini öne sürdü. Kuzu'nun, üniversitede kamu görevlisi olarak değil, akademisyen olarak bulunduğunu savunan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Hakim Ahmet Karpuzcu, son beyanları dinledikten sonra kararı açıkladı. Buna göre, 13 sanıktan "kamu görevlisine hakaret" suçundan yargılanan 10'u hakkında, "yasada tanımlanan suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle" beraat kararı verildi.

"Görevli memura görevi yaptırmamak için direnmekle" suçlanan üç öğrenciden birinin de aynı gerekçeyle beraati kararlaştırılırken, diğer ikisi 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Bu öğrencilerden biri hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin maddenin uygulanmasını istemeyen diğer öğrencinin cezası ise ertelendi.

İddianamede, sanıkların, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak amacıyla cebir kullanmak” iddialarıyla, 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

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