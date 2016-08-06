Burhan Kuzu'dan Avusturya Başbakanı'na: H.S. gâvur!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Avusturya Başbakanı Christian Kern’in Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kriterler bakımından yetersiz olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerini durdurmasını önereceğini ifade etmesine Twitter’dan yanıt verdi. Kuzu, “Avusturya Başbakan'ı 'Türkiye'yi NATO'dan ve AB'den çıkaralım’ demiş. HS Gavur. AB zaten batıyor; Nato da Türkiyesiz bir hiç” dedi.

Anayasa profesörü Kuzu, T24’ün “Attığınız tweetteki HS ne anlama geliyor” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hadi sen de demek istedim ama yoruma açık. Argo haliyle yorumlanabilir. O anlamda da kullanmış olabilirim. Kim nasıl istiyorsa öyle anlasın”

Avusturya Başbakan'ı "Türkiye'yi NATO'dan ve AB'den çıkaralım"demiş.HS Gavur.AB zaten batıyor;Nato da Türkiyesiz bir hiç. — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 6 Ağustos 2016

Avusturya Başbakanı, AB’nin Türkiye’ye muhtaç durumda olduğunu ancak Türkiye’nin de ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı olduğunu da belirterek Türkiye’nin Avrupa Birliği olmadan bir iflasa sürükleneceğine dikkat çekmişti.

Avusturya ile Türkiye arasındaki polemik, Kern’in AB'ye "Türkiye ile müzakereler sonlandırılsın" çağrısı ile devam etmişti.

Kern’in açıklamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'yı 'radikal ırkçıların başkenti' olarak nitelendirmişti.