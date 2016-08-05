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Dünya

Avusturya: Ankara sözlerini yumuşatmalı, ev ödevini yapmalı

Çavuşoğlu, Avusturya'yı 'radikal ırkçıların başkenti' olarak nitelendirmişti

05 Ağustos 2016 16:59

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile Avusturya arasındaki sözlü gerilim ile ilgili "Ankara sözlerini ve davranışlarını yumuşatmalı. Ev ödevini yapmalı" dedi. Aynı dakikalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Kern'in AB'ye yaptığı Türkiye çağrısını kınadı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Kurz, "Ankara sözlerini ve davranışlarını yumuşatmalı. Ev ödevini yapmalı." dedi.

Bu sözlerden bir kaç dakika önce Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Avusturya ile ilgili açıklamalrda bulunmuştu. Avusturya Başbakanı Christian Kern'in AB'ye 'Türkiye ile müzakereler sonlandırılsın' çağrısına da sert tepki gösteren Çavuşoğlu, Avusturya'yı 'radikal ırkçıların başkenti' olarak nitelendirdi.

Avusturya Başbakanı Kern'in açıklamalarını 'çirkin' olarak tanımlayan Çavuşoğlu, Kern'in tüm açıklamalarını reddettiklerini vurguladı.

Avusturya'nın AB olmadan Türkiye'nin iflasa sürükleneceğine dair açıklamalrı ile başlayan polemik önceki gün Kern'in AB'ye "Türkiye ile müzakereler sonlandırılsın" çağrısı ile devam etmişti.

30 yaşındaki Dışişleri Bakanı 2014 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği sözlerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Erdoğan'ın Avusturya ziyaretine sert bir dille karşı çıkan Kurz Avusturya'da yaşayan Türkleri tehdit etmişti.

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