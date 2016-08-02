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Dünya

Avusturya Başbakanı: Türkiye AB olmadan iflasa süreklenir

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin mülteci anlaşmasına yönelik tehditlerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi

02 Ağustos 2016 21:14

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa Birliği olmadan Türkiye'nin ekonomik olarak iflasa sürekleneceğini ileri sürdü.

Österreich gazetesine açıklamalarda bulunan Kern, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, “Eğer vize serbestisi gelmezse, göçmen geri kabul anlaşmasını geri çekmek zorunda kalacağız” yönündeki açıklamaları için, “Türkiye’nin bu tehditlerle bizim gözümüzü korkutmasına kesinlikle izin vermemeliyiz” dedi.

 

"Türkiye, AB olmadan iflasa süreklenir"

 

Avusturya Başbakanı, AB’nin Türkiye’ye muhtaç durumda olduğunu ancak Türkiye’nin de ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kern, Türkiye’nin Avrupa Birliği olmadan bir iflasa sürükleneceğine dikkat çekti.

Türkiye’ye bir karşıtlığı olmadığını belirten Kern, “Erdoğan ve radikalleri eleştirdiğini; Türklerin önemli bir bölümünün Erdoğan tarafından rehin alındığını” söyledi.

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