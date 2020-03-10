Burhan Kuzu: Şahsıma karşı yargısız infaz yapılıyor; suçsuz olduğum ortaya çıkacak

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesine yönelik yargıya baskı yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "HTS kayıtlarına göre uyuşturucu baronu Zindaşti ile defalarca telefonda konuştuğu" haberlerine tepki gösterirken, "Yargılama süreci sonlandığında suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Şahsıma karşı tamamen yargısız infaz yapılıyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattığı Burhan Kuzu, Zindaşti ile telefonda defalarca görüştüğünü ortaya çıkaran HTS kayıtlarının yayınlanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kuzu, "Cumhuriyet Gazetesi, bu yaptığı alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek. HTS kayıtlarını açıklamak suç, ifade vermediğim ise külliyen yalan" ifadesini kullandı.

Kuzu'nun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Mart Cuma günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdim.Yargılamanın devam ettiği bir süreçte, HTS kayıtlarının açıklanması suçtur. Yalan ve iftiranın adresi olan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yargıyı rahat bırakın. Cellatlık yapmayın.

Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuşmalarınızla yargıyı etkilemek istiyorsunuz

"Sayın Kılıçdaroğlu, 6 Mart tarihinde ifade vermeye gittim. Grup toplantısında kurduğunuz cümleler doğru değil. Hukuki süreç devam etmektedir. Konuşmalarınızla yargıyı etkilemek istiyorsunuz. Bu sözler bir genel başkana yakışmıyor. Yargı bağımsızlığına olan saygınız bu mu?

"Cumhuriyet Gazetesi, bu yaptığı alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek. HTS kayıtlarını açıklamak suç, ifade vermediğim ise külliyen yalan. Yargının vereceği karara hepimiz saygı duyalım. Ama bu kararı beklemeyen Cumhuriyet, her reytingi düştüğünde Burhan Kuzu'ya saldırıyor.

"Şahsıma karşı yargısız infaz yapılıyor"

"Şunu da net olarak ifade etmek istiyorum, yargılama süreci sonlandığında suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Şahsıma karşı tamamen yargısız infaz yapılıyor. Hayatımın hiçbir döneminde yargıyı etkilemek için baskı kurmadım. Cumhuriyet Gazetesi de utanacak; o yüz yok ya onlarda!"