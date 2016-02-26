Burhan Kuzu: Parlamenter sistem montofon ineği gibi, sağarsın, elli kilo süt verir, vurur tekmeyi döker

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlık sistemi ve anayasa için iki ayrı referandum yapılabileceğini söylediği saatlerde İzmir'de başkanlık sistemini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, parlamenter sistemi montofon ineğine benzetirken "Sağarsın sağarsın, elli kilo süt verir, vurur tekmeyi döker" dedi. Başkanlık sisteminde seçilen sekiz yılla sınırlı olacağını belirterek "Başkanlıkta süre de kısıtlı. Bu modelde sevmediğin adamdan kurtulmak için 8 yıl bekleyeceksin. Ne olacak yani 15 yıldan daha çabuk geçer" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Elif Demirci'nin haberine göre, Burhan Kuzu, Ak Ocaklar İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansta Başkanlık sistemini anlattı.

Anayasa Profesörü Kuzu konferanstan önce twitter hesabından 'Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın 26 Şubat doğum günü. Yaş günü hediyesi olarak İzmir'de gençlere başkanlık sistemini anlatacağım' notu paylaştı.

Ak Ocaklar İzmir Şube Başkanı Ömer Çakmak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Burhan Kuzu'ya Şeyh Edebali'nin Osmangazi'ye nasihatlarının yazılı olduğu tabloyu vererek, doğum günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmesini istedi.

Burhan Kuzu, 63 ilde başkanlık sistemini anlattığını belirterek, parlamenter sistemi inatçı montofon ineğine benzetti ve şöyle konuştu:

"Bugün cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın doğum günleri. Denk gelmiş biri Başbakan biri Cumhurbaşkanı olmuş. Benim param pulum yok. Ben de başkanlık sistemini anlatarak hediye ediyorum. Halkı kucaklamayanı, halkın derdinle dertlenmeyeni ben siyasetçi saymam. İstanbul'da dolaşıyorlar, milletvekilini tanımıyor. Liste usulüyle gelirler listeye giremeyenlerin vekil olma şansı yok. Parlamenter sistem montofon ineği gibi sağarsın sağarsın, elli kilo süt verir, vurur tekmeyi döker. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında Ak Parti ne yaptı da oylarını 9 puan artırdı? Adaylarını yeniledi, emekliye dul ve yetime vaatlerde bulundu. Millet baktı ateş çemberi. Millet her zaman bunu yapamaz yapmayabilir. Sandığa gittiğinizde hükümetin mutlak çıktığından emin misiniz bu sistemde? Ancak bir parti gümbür gümbür olursa belki. Sandıktan sandık çıkıyor. Biz geldiğimizde 40 bakan vardı 25'e düşürdük yine çok. 300 milyonluk ABD'de 12 bakan var. Bakanlık israftır."

"Diktatörlük asla sözkonusu olamaz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu, başkanlık sistemine yönelik eleştirileri hatırlatarak şöyle konuştu:

"Eleştirilerden biri 'federal yapı' olacak mı? Kesinlikle federal yapı bizde olmayacak. Ne eyalet yapılanması ne özerk yapılanma ne özyönetim olmayacak. Bugünkü yapılanmamızı koruyarak sistemi getireceğiz. Federal yapı olsa başta ben savunmam. Parlamento yok sanılıyor. En güçlü parlamento başkanlık modelinde var. Başkanlık sisteminin parlamentosu hükümete kök söktürür. 'Zavallı Obama güçlü Erdoğan' sözü bana aittir. Adamın bütçesini onaylanmadı düşünün. Diktatörlüğün olması asla sözkonusu olamaz. Parlamenter modellerde diktatörlük türedi. Cumhuriyet elden gidiyor gibi sözler olacak şey değil. ABD'de de İngiltere'de de, Fransa'da da cumhuriyet var. Başkanlık modeline üç kesim karşı çıkar. Küçük partiler, 75 parti var ben 10'unun adını sayamam. Başkanlıkta hükümet olmak için yarıdan bir fazla oy almak lazım. Medya patronları karşı çıkarlar. Devlet ihalesinden pay alma dertleri vardır. Bu modelin çıkmasını sol kesim istemez. İnanışa göre yüzde 65 sağ, yüzde 35 sol var. Bu hesap 1960 ve 70'li yıllarda doğruydu. Bu hesap bugün tutmaz. Dört kişilik aile dört ayrı partiye oy veriyor. Tamamen senin ikna gücüne kalmış. Sol bu haliyle başkanlık modelinde gelemez. Sağ kesiminde uç tipleri gelemez 'yakarım keserim uçarım' diyen sağ gelemez. Solun kendini değiştirmesi lazım. 'Çıkacak biri benim giyimle kuşamla insanların yaşamla derdim yoktur. Laikliği savunuyorum şunları yapacağım' der. Peki kim gelir? Özal'ın soluna ve sağına kayan gelir. Daha ileriye giden gelmez. Burada 'ne olursan gel' diyen kazanır ne kadar çok kolunu açarsa o kadar çok oy alır. Ne kadar çok açarsan o kadar kazanırsın. Bu iki partili sisteme gider."

"Sevmediğin adamdan kurtulmak için 8 yıl bekleyeceksin"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, başkanlıkta sürenin 8 yılla sınırlı olduğunu vurgulayarak, sistemin Erdoğan ile ilişkilendirilmemesini istedi. Kuzu, şöyle konuştu:

"Bizim metnimiz hazır. Muhalefet de umarım vicdana gelir de imzalar sonra referanduma gideriz. Ne zaman olur bilemiyorum. Keşke kısa bir zamanda olsa da Türkiye rahata kavuşsa. Ak Parti bu kadar güçlü olduğu zamanda başkanlığı getiremezse başka hiçbir zaman getiremez. Yoksa Ahmet Necdet Sezer gibi birini getiriyorlar, sırtında boza pişiriyor. Sorumluluğu, yetkisi yok. Kırmızıda duruyor yeşilde geçiyor. Ne iyi yaptığı o zaten. Çamaşır makinesi alacaksınız 12 yıl garanti veriyor seviniyorsunuz. Ben size ömür boyu garanti veriyorum. Bunu Tayyip Bey meselesi haline getirmeyin. Bunun onunla ilgisi yok. İnsanlar fanidir Allah gecinden versin. Başkanlık da süre de kısıtlı. Bu modelde sevmediğin adamdan kurtulmak için 8 yıl bekleyeceksin. Ne olacak yani 15 yıldan daha çabuk geçer."