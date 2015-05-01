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Burhan Kuzu: Nerede bir döküntü varsa bir araya gelip HDP'ye oy veriyor

‘Bu vatan hainleri, AK Parti’nin gitmesi için dünyada Türkiye’ye en düşman olanlarla işbirliği yaparlar'

01 Mayıs 2015 10:52

Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenen başkanlık sistemi ile ilgili söyleşide, "CHP, paralel, küresel, yamuk, değişik kesimler, komünistler, faşistler, ateistler yani nerde bir döküntü varsa hepsi bir araya gelip HDP’ye oy vermek istiyor. Bu vatan hainleri, AK Parti’nin gitmesi için dünyada Türkiye’ye en düşman olanlarla işbirliği yaparlar" diye konuştu.

Kuzu, geçmişte yan yana gelmeyen değişik kesimlerin şimdi bir araya toplanıp HDP’ye oy vermek istediklerini de sözlerine ekledi. 

Burhan Kuzu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “CHP, paralel, küresel, yamuk, değişik kesimler, komünistler, faşistler, ateistler yani nerde bir döküntü varsa hepsi bir araya gelip HDP’ye oy vermek istiyor. İstemeleri HDP’yi sevmelerinden değil, AK Parti’ye düşmanlıklarından kaynaklanıyor. Bu vatan hainleri, AK Parti’nin gitmesi için dünyada Türkiye’ye en düşman olanlarla işbirliği yaparlar."

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