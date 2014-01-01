Burhan Kuzu: Başbakan'a 2 bin kişilik 'paralel devlet' raporu sunuldu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a varlığı tartışılan “paralel devlet” yapılanmasıyla ilgili 2 bin kişilik bir istihbarat raporunun sunulduğunu yazdı. Kuzu, "Devlet içindeki paralel yapının planı detaylarıyla yer aldı" dedi.

Kuzu,“Başbakan'a sunulan raporda 2 bin rütbeli emniyetçi, akademisyen, bürokrat, hakim, savcı, basın mensubu, işadamı var. Örgütün şifresi aralarında…” görüşünü dile getirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla başlayan, yargı ve polis içinde yapılanan “paralel devlet” tartışmalarıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Burhan Kuzu'nun Başbakan’a “paralel devlet” yapılanmasıyla ilgili bir rapor sunulduğu iddiasının da yer aldığı tweetleri şöyle:

-Başbakan'a sunulan İstihbarat raporunda, devlet içindeki parelel yapının planı detaylarıyla yer aldı. 42 ilde yapılacak "Cadı Avı" engellendi.

-Başbakan'a sunulan raporda 2 bin rütbeli emniyetçi, akademisyen, bürokrat, hakim, savcı, basın mensubu, işadamı var. Örgütün şifresi aralarında...

-HSYK açıklaması açıkça yargıya müdahaledir. İki pırpırlı kollukla, hukuk tanımayan bir kaç savcı ülkeyi dinamitledi. HSYK da tahrip gücü oldu.

-Son komploların varlığı,Türkiye'nin yarım asırdır içindeki bir kısım ulusalcı çeteleri,jakoben dayatmacıları ve darbecileri unutturmasın!!!!

-Son operasyon pilota saldırı:Ey insanlıktan nasibini almamış vicdansızlar!Unutmayın ki hepimiz pilotuna saldırdığınız o uçaktayız.

-Bazılarına laf anlatmak çok zor;diyeceksiniz ki yolsuzluk yapanlar var;teorik olarak bunlar her zaman ileri sürülebilir.Yargıyı bekleyelim.

-"Vurun ulan vurun ben kolay ölmem" diyor Ahmet Arif "33 Kurşun" şiirinde.Hedef Sayın Başbakan; vurun haydi vurun kahbeler......

-Kaybeden Türkiye oluyor;hepimiz oluyoruz.Vurmadan önce herkes bu gerçeği düşünmeli. O zaman ya vurmaktan vazgeçer ya dozunu azaltır.

-Yargılamanın sonunda varılması gereken noktaya en başında varırsak ,masumiyet karinesini yok ederiz.

-Suç teşkil eden ne varsa üstüne gidilmesi gerekir.Hepimiz buna yardımcı olmalıyız. Ancak bunu,hukuku siyasete araç yapmadan yapmalıyız.

'Ne içtiğimi soruyorlar, siyah çay içerim'

-Tweetlerimi yazarken "ne içtiğim" bayağı bir merak konusu olmuş.Çaykur'un siyah çayını içerim. Attığım anlamlı tweettlerden belli olmuyor mu?

-Makul ve gönül dili ile yazmaya çalıştığım tweettelerim gerçekten çok sayıda takipçimde karşılık buluyor. Ne var ki kalpleri mühürü olanlar!

-Kimsenin yanlış işine asla sahip çıkmadım.Ancak "aksi sabit olana kadar herkes suçsuz sayılır" ilkesine her zaman önem verdim.Farkımız bu!!!