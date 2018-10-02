Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen Basın Hizmet Ödülü bu yıl Ali Acar, Baki Şehirlioğlu, Erkan Oyal, Fevzi Koçak, Fikret Kalmuk, Sezer Duru, Sungu Çapan, Taylan Erten, Turhan Günay, Zeynep Avcı Burhan'a verilecek.

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri belirlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 14.00’de TGC’de toplandı.

Ahmet Özdemir, Engin Başçı, Esat Yılmaer, Muammer Tuncer, Niyazi Dalyancı, Nuray Özger, Orhan Erinç, Rahmi Turan ve Turgay Olcayto yer aldığı seçici kurul, meslekte 50. yılını tamamlayan Ali Acar, Baki Şehirlioğlu, Erkan Oyal, Fevzi Koçak, Fikret Kalmuk, Sezer Duru, Sungu Çapan, Taylan Erten, Turhan Günay, Zeynep Avcı Burhan'a Felek Basın Hizmet Ödülü verilmesine karar verdi.

Burhan Felek kimdir?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında iki kez üstlendi.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nü kazanan gazetecilerin öz geçmişi

Ali Acar: 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Mesleğe 1968 yılında Yeni İstanbul Gazetesi’nde başladı. Foto Spor, Günaydın, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl ve Milliyet gazetelerinde Görsel Yönetmen olarak çalıştı. TGC’nin Gazetecilik Başarı Ödülleri yarışmasında Mizanpaj dalında defalarca ödül kazandı. İngilizce biliyor.



Baki Şehirlioğlu: 1946 yılında Ankara Çankırı'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezundan mezun oldu. Mesleğe 1968 yılında TRT Haber Merkezi’nde Muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı Haber Merkezi’nde Redaktör olarak görev yaptı. ATV ve CNN Türk Televizyonlarının Ankara Temsilcisi oldu. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Erkan Oyal: 1945 yılında Gelibolu da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ardından Gazi Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Mesleğe 1964 yılında TRT Ankara Radyosu’nda Haber Spikeri olarak başladı. ATV, TV8’de görev aldı. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Fevzi Koçak: 1945 yılında Tokat’ta doğdu. Mesleğe 1961 yılında Son Havadis Gazetesi’nde başladı. Yeni Haber, Meydan, Zaman gazetelerinde çalıştı. Ortadoğu’da Yazı İşleri Koordinatörü olarak görev yaptı. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Fikret Kalmuk: 1943 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Ticari İlimler Akademisi mezunu. Mesleğe 1964 yılında İşçi Postası Gazetesi’nde Muhabir olarak başladı. Yeni İstanbul Hürriyet Milliyet Sabah gazetelerinde çalıştı. Son Havadis Gazetesi’nde Yazı İşlerini yönetti. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Sezer Duru: 1942 yılında Kütahya 'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1967 yılında Ankara’da Muhabir olarak başladı. ARD TV ile 2 DF ve Per–Ajans’ta görev yaptı. Yayımlanmış kitapları var. Almanya Liyakat Nişanı sahibi. Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyor. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Sungu Çapan: 1947 yılında Erzincan’da doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Mesleğe 1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi’nde başladı. Yeni Sinema, Gelişim Sinema, Film Market dergilerinde Yazı İşlerini yönetti. ABC, Yön, Politika, Milliyet Sanat ve Nokta’da sinema eleştirileri yazdı. Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İngilizce biliyor. Halen Cumhuriyet Gazetesi’nde Sinema üzerine Köşe Yazıları yazıyor. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Taylan Erten: 1942 yılında Konya’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunu. Mesleğe 1968 yılında Yenigün Gazetesi’nde başladı. Ajans TÜBA, Politika, Aydınlık, Yeni Asır, Sabah ve Rapor gazetelerinde görev yaptı. Dünya Gazetesi’nde ekonomi yazarlığı yaptı. TGC Nezih Demirkent Ödülü sahibi. Sürekli Basın Kartı sahibi.

Turhan Günay: 1946 yılında Konya'da doğdu. Lise mezunu. Mesleğe 1968 yılında Günaydın Gazetesi’nde başladı. İlbaz ile İletişim Yayınları'nda çalıştı. Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni olarak görev aldı. Sürekli Basın Kartı sahibi.



Zeynep Avcı: 1947 yılında Kütahya’da doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Mesleğe 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. Hürriyet, Milliyet, Dünya ve Yeni İstanbul gazetelerinde çalıştı. SİPA Press Türkiye temsilciliği, Pamuk Çocuk, Focus dergilerinde, TRT Paris Bürosu’nda çalıştı. Bu dergilerin yönetmenliğini yaptı. Birçok çeviriye imza attı ve ödül aldı. Yayımlanmış eserleri bulunuyor.