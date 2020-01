Burhan Doğançay retrospektifi İstanbul Modern'de

Tablolarıyla satış rekorları kıran ünlü ressam Burhan Doğançay'ın elli yıllık birikimi 23 Mayıs- 23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Süreli Sergiler Salonu’nda sergileniyor. "Kent Duvarları'nın Yarım Yüzyılı" başlığı taşıyan ve Doğançay’ın 14 ayrı dönemini ve dünyanın farklı koleksiyonlarında yer alan çalışmalarını izleyiciyle buluşturan serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu üstleniyor.

Burhan Doğançay'ın eserleri, Boston'daki Museum of Fine Arts, Londra'daki Victoria & Albert Museum, Paris'teki Pompidou Center, Londra'daki British Museum, Münih'teki Pinakothek der Moderne, Stockholm'deki Moderna Museet, New York'taki Guggenheim Museum gibi dünyanın önde gelen 70’ten fazla müzenin koleksiyonunda yer alıyor. Bu yıl Ribbon Mania isimli yapıtı New York'taki Metropolitan Museum of Art tarafından sürekli koleksiyona alınan Burhan Doğançay, Metropolitan Museum of Art’ın koleksiyonuna giren ilk Türk sanatçı oldu.

Burhan Doğançay’ın “Mavi Senfonisi” adlı eseri 2009 yılında 2.2 milyon TL’ye satılarak o güne kadar çağdaş Türk sanatının en pahalı tablosu rekoruna sahip olmuştu.