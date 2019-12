Burgeriniz meyveli olsun

Sıfır yağ, sıfır kolesterol, vitamin, lif, su ve meyveden gelen karbonhidratlardan oluşan bir burgere ne dersiniz? Diyetisyen Güneş Aksüs, Diyet dergisine yaptığı açıklamada, meyveli burgerleri anlatıyor:



"Hamburger, son yılların en sık kullanılan kelimesi ve aynı zamanda en sık tüketilen yiyeceği… Deneyimler göstermiştir ki, hamburger severler, aç ya da tok da olsalar bu ünlü yuvarlağa asla ‘hayır’ diyemezler. Oysa her gün yeni bir çeşidiyle her yaştan insanın gönlünü çelmeye devam eden hamburger dünyasında çeşit arttıkça, karbonhidrat, yağ ve kalori de artmaya devam ediyor.



Çocuklar da inadına bu lezzeti çok seviyor! Ancak biz beslenme uzmanları, sağlıkla ilgilenenler, anneler babalar, ‘sürekli hamburger olmaz’ derken bu kullanım sıklığını belki de tetiklemiş oluyoruz. Aslında o kadar korkacak bir şey yok. Çünkü artık yüzlerce çeşit hamburger var. Eskisi gibi normal ve yuvarlak bir hamburger ekmeği arasına (yani yağlı ve şekerli olmayan bir ekmek) yağsız et ile yapılmış ızgara köfte, ketçap ve turşudan oluşan hamburger herkesin hayatına girebilir. O zaman bu benzerlikten yararlanmak lazım.



Biraz yaratıcılığımızı kullanıp biz de tehlikeli olmayan bir çeşit ekleyebiliriz pekâlâ. Herkes kendi lezzetini kendi burgerini yaratsın o zaman. En sevilen besin grubunu burada yanımıza almak lazım. Herkesin sevdiği, kimi zaman miktarını ayarlamakta zorlandığı, kışa ve yaza ait tatlarıyla, birbirinden lezzetli meyveler! Evet, lafı meyveli bir burgere getiriyorum. Meyveli bir burgere ne dersiniz? Hem sağlıklı hem keyifli hem renkli! Ekmek dilimleri yerine elma kullanmak güzel olmaz mı? ‘Meyvelerin başkanı’ denebilir elmaya, sağlığın simgesi iki dilim elmayı aldık diyelim. Araya da antioksidan çeşitlerini düşünerek her renkten ve vitaminden koymak lazım. C vitamini bakımından yarışan 2 rakip var. İkisini de kırmamak gerekiyor. Çilek ve kivi… Üstelik glisemik indeksi de yüksek değil. Hemen iki dilim ekleyelim. Potasyum bakımından zengin mi zengin ama kalorisinden korkulan bir meyve olan muz da hazine gibi… Ortaya ince bir dilim alalım. Biraz renk katalı m, turuncu pozitif demek! Mutluluk demek! Bir dilim portakal veya mandalina bize iyi gelecek. Değerli parçalarımızdan ince bir dilim de ananas ekleyip aralara da biraz nar sokuşturduk mu… İşte size mükemmel bir burger! Sıfır yağ! Sıfır kolesterol! Vitamin! Lif! Su! Ve meyveden gelen karbonhidrat… Artık her gün bir burger yemeye ne dersiniz?"