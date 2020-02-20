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Yaşam

Burger King'den 'Küflü Whopper' reklamı

20 Şubat 2020 15:23

ABD’li fast food zinciri Burger King, ünlü hamburgeri Whopper’ın küflenmeye yüz tuttuğu 34 günlük macerasını ürünlerinin doğallığını vurgulamak amacıyla 30 saniyelik reklama sığdırdı.

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