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Yaşam

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

12 Mayıs 2009 02:34

Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ) Burdur İl Müdürü Paşa Çalı'nın oğlu Yasin Çalı'nın (21) kullandığı 61 EF 727 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesinden Burdur yönüne gelirken, Kemer ilçesi yol kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Ağır yaralı olarak Burdur devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Çalı kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Mehmet (21) ve Ömer Üstünol'un (17) aynı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Burdur Vali Vekili Osman Nuri Canatan ve İl Emniyet Müdürü Celal Aydoğan hastaneye gelerek bilgi aldı.

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