Burdur'a 'tarihi' müjde

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BURDUR\'da, Pisidya\'nın başkenti Sagalassos Antik Kenti ile Likya\'nın Kibyra Antik Kenti için gelecek hafta restorasyon ihalesi yapılacak. Belgeleme ve restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra 2019 yılında her iki antik kentteki sütunlu caddeler, stadyum, agora, tapınak, Roma hamamı gibi yapılar restore edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un talimatıyla, eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da memleketi olan Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki gladyatörler şehri Kibyra Antik Kenti ile Ağlasun İlçesi\'ndeki Sagalassos Antik Kenti\'ndeki tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Toplam 7 milyon TL\'nin üzerinde ödenek ayrılan her iki kent için Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü\'nce restorasyon çalışmalarına ilişkin projelerin hazırlanmasına başlandı.

GLADYATÖRLER ŞEHRİ

Çalışmalar kapsamında, Gölhisar\'da hakim tepeler üzerinde kurulu, gladyatörler şehri olarak da anılan antik Likya\'nın Kibyra Antik Kenti\'ndeki agora, birinci teras, sütunlu cadde ve dükkanlar, Doğu nekropol, Doğu Roma (Bizans) hamamı, Çeşme Mahallesi Roma dönemi tapınak mezar, odeon ve mozaikli stoa (müzik evi ve önünde yer alan mozaikli döşeme), stadyum, Tholos Nymphaeum planlı çeşme yapısı için belgeleme, koruma ve restorasyon projesi hazırlanacak.

ÖZGÜN MALZEMELERLE RESTORASYON

Ağlasun\'un 7 kilometre kuzeyindeki antik Yunan Pisidia\'nın başkenti Sagalassos Antik Kenti\'nde ise aşağı agora, Hadrian çeşmesi, macellum, Roma hamamı, sütunlu cadde, Tiberius kapısı ve tiyatro için belgeleme, koruma ve restorasyon projesi hazırlanacak. Her iki antik kentteki bu tarihi yapılara ilişkin belgeleme, koruma ve restorasyonu için projelerin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Projeler tamamlandıktan sonra da kazı başkanları ve bilimsel uzmanlar eşliğinde söz konusu tarihi yapılar kendi özgün malzemeleri kullanılarak restore edilecek.

Burdur\'un büyük tarihi öneme sahip bu iki antik kenti için hazırlanacak projelerin toplam bedeli ise yaklaşık 7 milyon TL. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un himayelerinde tam bir koruma ve restorasyon projesi hazırlanacağını, bu iki antik kentin turizme kazandırılması için 2019- 2020 yıllarında da restore uygulama çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.



