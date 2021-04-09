Burdur Müftüsü'nün sosyal mesafe çağrısı yaptığı etkinlikte sosyal mesafe unutuldu

Koronovirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla uyarılar peş peşe gelirken Burdur İl Müftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe unutuldu.



Koronovirüs salgınında vaka sayılarının artıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan tabloya göre Türkiye genelinde son 24 saatte 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2 bin 336 olarak açıklandı.

Uzmanlardan uyarılar peş peşe gelirken Burdur'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe kuralı unutuldu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü üyeleri, 'Bu ramazan evdeyiz', 'Gel zekat ile derman olalım', 'Sıfır korona, sıfır yasak', 'Gel oruç ile sıhhat bulalım' yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Alanda konuşan İl Müftüsü Enver Türkmen'in Covid-19 salgınını hatırlatarak "Biz tıbbi olarak her türlü tedbiri alacağız. Tedbiri aldıktan sonra da Rabbimize dua edeceğiz" sözleri dikkat çekti. Ancak etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyulmadı. (DHA)

