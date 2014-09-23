Burdur Gölü için 1 milyon kişi 'su orucuna' başlayacak

Su kapasitesinin 3’te 1’ini son 35 yılda kaybeden ve her yıl 330 milyon ton suyun yok olduğu Burdur Gölü’nün korunması amacıyla 27 Eylül’deki 1 günlük ’Su orucu’na, etkinlik alanında ya da bulundukları yerden 1 milyon kişinin katılması bekleniyor. New York’tan İstanbul’a birçok kişi ve grup, hazırladıkları videolarla ’su orucu’na çağrıda bulundu.

Mehmet Çınar’ın Doğa Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, dünyada ‘Burduricus’ olarak adlandırılan balık türünün tek yaşam alanı olarak bilinen Burdur Gölü, bilinçsiz sulama ve buharlaşma nedeniyle hızla yok oluyor. 4.3 milyar ton su varlığının her yıl 330 milyon tonunu bu nedenlerle kaybeden ve 20 yıl sonra tamamen yok olacağı öngörülen göl için tehlike çanları çalmaya başladı. Burdur Gölü’nün kurtarılması amacıyla gölün kuzeyindeki Karakent Köyü’nde 3 yıl önce uygulamaya konulan ’Lisinia Doğa ve Anti Kanser Projesi’ kapsamında, Burdur Gölü’ne Hayat Verelim Derneği ve ’Göle Yas’ belgesel filmi ekibinin desteğiyle 27 Eylül Cumartesi ’Göle Yas’ etkinliği düzenlenecek. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın olacağı uluslararası etkinlikte, 1 gün ’su orucu’ ve yas tutulacak.

‘Burdur Gölü’ne Hayat Verelim’ Derneği ve ’Göle Yas’ belgesel filmi yönetmeni Şafak Türkel ile Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Öztürk Sarıca’nın başlattığı kampanyaya, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’den destek yağdı. Sosyal medya aracılığıyla çığ gibi büyüyen kampanyada 27 Eylül günü, etkinlik alanına gelen ya da bulundukları yerden destek veren yaklaşık 1 milyon kişinin Burdur Gölü için ’su orucu’ tutması hedeflendi.

Herkes kamera karşısına geçiyor

Dünyanın çeşitli ülkeleri ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden de kişi veya gruplar, hazırladıkları videolarla etkinliğe destek çağrısında bulunuyor. Şafak Türkel ve ekibinin gölde çekilen belgeselinin yanı sıra, göl için video hazırlayanlar arasında; AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, AKP, CHP ve MHP’nin Burdur il başkanları, Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, sanatçı Berna Laçin, Newyork Buffalo Üniversitesi ve Buffalo of Stafe College akademisyen ve öğrencileri, İstanbul Şaman Dans Tiyatrosu, İstanbul Balesi, İstanbul sokak ve vapur müzisyenleri, Arpanatolia Grubu Ferhat Erdem ve Çağatay Akyol, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçıları, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Burdur’un İlyas köylüleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan, İzmir Doğa Sporları ve Dağcılık Derneği ile çiftçiler bulunuyor.

24 saat su içmeyecek ve kullanılmayacak

‘Göle Yas’ ve ’Su Orucu’ etkinliğinde 1 gün boyunca su içilmeyecek. Bunun yanı sıra, ev, tarla, mutfak gibi yaşamın her anında büyük ihtiyaç olan su kullanılmayacak. Kampanyaya destek için 1 saat de olsa 24 saat de olsa katılım isteniyor. Proje kapsamında bir de imza kampanyası düzenleniyor. 27 Eylül’de 1 gün sürecek ’su orucu’ eşliğinde www.change.org sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına da destek verilmesi istendi.

Destek veren sanatçılar

Destek veren ve Göle Yas Buluşması’na katılan sanatçılar ise şöyle: Turgay Erdener (Besteci), Rokus de Groot (Besteci), Özgür Can Alkan (Besteci), Erkan Oğur (Müzisyen), Sümer Ezgü (Müzisyen), Selva Erdener, Dilek Türkan, Görkem Ezgi Yıldırım (Solist), Derya Türkan (Klasik Kemençe), Olgu Kızılay, Efdal Altun, Çağ Erçağ, (Borusan Dörtlüsü’nün üç yaylısı), İbrahim Yazıcı (Şef- Piyanist), Karsu Dönmez ve Grubu, Arpanatolia- Ferhat Erdem (Sipsi, Cura Vokal), Çağatay Akyol (Arp) Ritm, Ahmet Kanneci (Gitar)- Ekrem Öztan (Klarnet), Ahmet Baran (Kanun), Burak Çakır (Ritm), Pelin Başar (Ney), Meriç Fıratlı (Keman), Emre Kesim (Perküsyon), Ertuğrul Oğuz, Fırat Korosu (30 kişi), Ziya Azazi (Dansçı, koeragraf), Uğur Seyrek (Koreograf), Deniz Kılınç (İstanbul Balesi Başdansçısı), Deniz Alp (Dansçı MDT), Gonca Özmen (Şair).