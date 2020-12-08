Burdur'da 10 köy karantinaya alındı

Burdur'da Koronavirüs salgını nedeniyle bir belde ve 10 köy karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla temaslı kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerinden Çobanpınar, İncirdere, Karapınar, Karaseki, Kargı, Kuyubaşı, Seydiköy, Susuz, Ürkütlü ve Çamlık köyü ile Kızılkaya beldesinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Yerleşim yerlerinde güvenlik önlemi alan ekipler, söz konusu yerleşim yerlerini giriş ve çıkışa kapattı. Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin ise izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.