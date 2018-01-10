Burcu Tatlıses: Ben yazdım diye bağırdığımı hatırlıyorum

Şarkı sözü yazarı Burcu Tatlıses, ‘Geyikli Masallar’ adlı single çıktı. Tatlıses ikinci albümün hazırlığı için olduğu haberini verdi. Funda Arar, Zuhal Olcay, Yıldız Usmonova dahil 17 albümde 40’dan fazla şarkı sözüyle yer alan Tatlıses yeni single’ı ‘Geyikli Masallar’la dinleyiciyle buluştu. Aynı zamanda ikinci albümün de habercisi olan single’da söz müzik ve düzenleme Tatlıses’e ait. Şarkının video klibinde Tatlıses’e Gürgen Öz eşlik ediyor. Karar gazetesinden Işıl Çalışkan’a konuşan Tatlıses “Yolda yürürken Funda Arar’a yazdığım ‘Alagül’ çalıyordu, ilk yazdığım söz. İnsanların gözlerine bakıp içimden 'Ben yazdım' diye bağırdığımı hatırlıyorum” diyor.

‘Geyikli Masallar’ parçası nasıl ortaya çıktı? Hikayesi nedir?

Yaşadığım şeyler aslında. Hayat karmaşam. Hepimizin kendini bulma yolunda ilerlediğimiz bir süreç var ya o da benim karmaşam, atamadığım adımlar, kendime eleştirilerim. Hepsine dair bir serzeniş var aslında bu şarkıda. Bilerek, isteyerek içinde olduğun saplanıp kaldığın, yanlış olduğunu bildiğin halde kaçamadığın seni üzüp inciten bir durumu anlatıyor. Burada hem av hem avcı olma hali var. Şarkıdaki geyik de geyiği avlayan da benim bir nevi. Gönüllü bir kabulleniş. Neresinde durmak istiyorsan. Bu bir masal ama çok da tatlı bir masal değil aslında.

Bu single yeni albümün de habercisi mi?

Evet. Şarkılarım hazır aslında ama hepsini ben düzenleyeyim gibi zorlu bir yola soktum kendimi. O da biraz zamanımı alıyor. Tam doğru anlatımı bulmak için çok zaman harcıyorum. ‘Geyikli Masallar’da da çok uzun bir süreçten geçtim. Bu şarkıyı nasıl en doğru anlatabilirim, hangi enstrümanı kullanmalıyım, nasıl bir mantık olmalı gibi. Dolayısıyla ikinci albüm için de uzun bir yolculuk beni bekliyor. Albüme kadar beklemek istemedim ‘Geyikli Masallar’ı yayınlamak için. O kendi yolunu belirlesin ben de albüme doğru yol alayım diye düşündüm.

Klipte size Gürgen Öz eşlik etti. Yollarınız nasıl kesişti?

Filmlere dair şarkılar yazmayı çok seviyorum. Orada bana bir hikaye sunuluyor, onu kendi ruhumdan süzüp müziğe dönüştürmek beni inanılmaz heyecanlandıran bir şey. 2017’de vizyona giren ‘Müthiş Bir Film’ için ‘Hayat Bir Film’ isimli bir şarkı yazdım. Yapımın başrol oyuncularından biri Gürgen Öz’dü, galada tanıştık. Gürgen Öz çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir komedyen ama çok da iyi bir dram oyuncusu bence. ‘Geyikli Masallar’a video klip çekmeye karar verdiğim an, Gürgen’in klipte olması gerektiğini düşündüm. O da beni kırmadı ve bir araya geldik.

Müzisyen olmayı hiç hayal etmemişitm

Müzik piyasasına ilk olarak 2002’de şarkı sözü yazarlığıyla girdiniz. Bu süreçten bahseder misiniz?

Ben aslında gıda mühendisliği okudum. O süreçten önce tiyatroyla çok ciddi bir tanışıklığım vardı. İlk kez orada bir yaratımı kendinle, bedeninle sesinle insanlara sunmanın hazzını yaşadım ve o büyüyle zehirlendim bir kez. Kendimi bildim bileli hep şarkı söylerdim ama müzisyen olmayı hiç hayal etmemiştim. 2000’lerde bir arkadaşım beni Febyo Taşel’le tanıştırdı. Funda Arar’ın ikinci albümü hazırlanıyordu o sırada ve ben bir anda öyle bir oluşumun içine düştüm. Söz yazarlığı serüvenim o zaman başladı. Sonra başka yorumcular ve diziler için de sözler yazdım. Kendime şarkılar yazmaya başlayınca bunları bir albümde toplama düşü de aklıma düştü. Uzun bir süreçti, 2015’te ‘Güzel Kokuyorum’ ile düş gerçeğe döndü.

Fatih Erkoç, Zuhal Olcay, Funda Arar gibi isimlere söz yazdınız. Aslında hep dillerde olan şarkılar. Söz müziğin yüzde 50’sini oluşturuyor. Ama söz yazarları genelde bilinmez. Bu durum size nasıl hissettiriyor?

O biraz ruh kırıcı bir durum. Tabii ki o sözleri yazarken derdin çok bilinmek değil. Ama o şarkı ortaya çıktığında ve çok dinlenip sahiplenildiğinde senin varlığının da fark edilmesini istiyorsun. Yolda yürürken Funda Arar’a yazdığım ‘Alagül’ çalıyordu misal, ilk yazdığım söz. İnsanların gözlerine bakıp içimden ‘Ben yazdım’ diye bağırdığımı hatırlıyorum.

Popüler çalışmaların formülü: Çok şey anlatma, net ol!

Popüler işler yapıp çok dinlenmeyi seçmemek sizin için bir tercih mi?

Ben kendimi oraya ait hissetmedim, o nedenle hiç peşine düşmedim. Kendim için yazdığım şarkılar neyse, nasılsa öylece ortaya koydum. Başka bir matematiğin içinde olmadım. Zor olanı seçtim aslında.

Nasıl bir matematik bu?

Türk popüler müziğinde insanların kulaklarının daha rahat algılayacağı ve alışkın olduğu bir form var. Beste anlamında orada kendini konumlayabilirsin. Sözel anlamda da mümkünse çok şey anlatma, net ol, kolay eşlik edilebilir, tekrarlanabilir cümleler seç. Ben söz yazarı olarak da yine istediğim gibi yazdım aslında, formüllere yaslanmadım hiç. Düşünmek ve planlı davranmak gerekiyor yani popüler müzikte. Ben içimden nasıl geliyorsa öyle müzik yapmak istiyorum. Ulaştığım dinleyicilerin sayısından çok niteliği beni mutlu ediyor.