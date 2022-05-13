Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl: Evliliğe kapılarımı kapatmadım, bir daha evlenirim

Oyuncu Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, "Evliliğe kapılarını kapattın mı?" sorusuna, "Evliliğe kapılarımı kapatmadım, bir daha evlenirim" yanıtını verdi.

Akçıl, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuştu. Akçıl, "Burcu ile birlikte yaşadığımız evden 30 Aralık'ta ayrıldım. Bakü'de konserim vardı, onun için evden çıktım ve bir daha da dönmedim. Yani 4.5 aydır ayrı yaşıyorduk. Bu dönemde yaşadıklarımdan çıkan bir şarkıdır 'Yanımdadır' şarkısı. Aslında inişli çıkışlı duygular, ilişkiler yaşayan herkesin ortak hikâyesi diyebilirim." ifadesini kullandı.

"Evliliğe kapılarını kapattın mı?" sorusuna Akçıl şu yanıtı verdi:

"Ben evlilik kurumuna çok inanan bir insanım. Tabii ki evliliğe kapılarımı kapatmadım. Sonuna kadar açık kapılarım. Bir daha evlenirim çünkü çocuğumun olmasını çok istiyorum. İnşallah Allah bana baba olmayı nasip eder."

Akçıl sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kadın oyuncular estetik yaptırmalı mı yaptırmamalı mı?' tartışması uzun süredir var. Ben bu konuya başından beri temkinli yaklaşanlardanım. Neden mi? Çünkü bazı oyunculara baktıkça gerçekten 'Ne yapmış böyle kendine?' diye sormaktan kendimi alamıyorum. Hele son günlerde dizilere baktıkça bu soruyu daha çok tekrarlıyorum. Oyuncu mimikleriyle, bakışlarıyla, gülüşüyle, ağlamasıyla yani tüm mimik ve jestleriyle role girer ve oynar. İfadesiz bakışlarla, mimiksiz bir yüzle ne o rolü taşıyabilir ne de seyirciyi o role inandırabilir. Yapmayın lütfen bunu ne kendinize ne de sizi seven izleyicilerinize..."