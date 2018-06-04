Burcu Esmersoy  “Yaşamak Ne Güzel” ile ekranlara dönüyor

İSTANBUL, (DHA)-Televizyon dünyasının ünlü sunucusu Burcu Esmersoy ve estetik dünyasının başarılı ismi Dr. Nihat DİK, 18 Haziran’da başlayacak “Yaşamak Ne Güzel” programı ile Lifetimetv\'de ekranlarına geliyor.

Burcu Esmersoy uzun zamandır ara verdiği ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ederken, başarılı Dr. Nihat DİK ise estetik alanında merak edilen tüm soruları cevaplamak için ekranlarda olacak.

Burcu Esmersoy ve Nihat Dik’in sunumu ile hafta içi her gün 09:00 ve 16:30’da yayınlanacak olan “Yaşamak Ne Güzel” programı içeriği ile izleyicileri ekran başına kilitleyeceği belirtiliyor. Burcu Esmersoy ve Nihat Dik programda üç doktor ve bir lifestyle konuk ağırlayacak.

Sağlıktan estetiğe, beslenmeden spora, modadan astrolojiye kadar birçok konunun ele alınacağı programda Burcu Esmersoy ile Dr. Nihat Dik gündemdeki kişileri ve konuları yorumlayacak. Hangi ünlünün hangi estetiği yaptırdığını ve büyük değişimlerini gözler önüne serecek olan programda, Dr. Nihat Dik izleyici ile değişim sırlarını paylaşacak.

TÜRKİYE\'DE 20 MİLYON HANEYE ULAŞIYOR

Dünya devi A+E’nin ünlü ve ödüllü kanalı Lifetimetv 26 Nisan 2016’da Türkiye’de yayına başladı. Tüm dünyada 124 bölgede, 150 milyondan fazla haneye, 11 dilde ücretli yayın yapan Lifetimetv dünyada ilk kez şifresiz/ücretsiz olarak tüm platformlarda yer alıyor. Türkiye’de 20 milyondan fazla haneye ulaşıyor.