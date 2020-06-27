Burcu Esmersoy'un Instagram kazancı dudak uçuklatıyor!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı ürün tanıtımlarından paylaşım başına 25 bin TL kazanıyor.

Berk Suyabatmaz ile boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy'un mutluluğu kısa sürdü.



3 hafta öncesi sevgilisinden ayrılan ve şimdilerde kız arkadaşıyla tatilde olan Esmersoy'un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para ortaya çıktı.

4 milyon takipçisi var

4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL kazanıyor.