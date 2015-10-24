Burcu Esmersoy sevgilisinin evine taşındı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nişantaşı’nda yaşayan sevgilisi Tuna Aksu’nun evine taşındı.

Habertürk’ten Nuri Altuntaş’ın haberine göre; Burcu Esmersoy yaz başından beri birliktelik yaşadığı Tuna Aksu ile aynı evi paylaşmaya başladı. Önceki gün sevgilisinin evinin bulunduğu Nişantaşı’nda objektiflere takılan Esmersoy mağazaları gezip alışveriş yaptı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü sunucu, ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyerek, evinin yolunu tuttu.

House Cafe’lerin ortağı ve yöneticisi olarak tanınan Tuna Aksu ise Esmersoy ile ilişkisiyle ilgili sessizliğini koruyor.