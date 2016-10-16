Burcu Esmersoy meme kanserine pembe peruğuyla dikkat çekti

Burcu Esmersoy, Medikal Onkoloji Uzmanı Yard. Doç.Dr. Esat Namal'la birlikte katıldığı "Meme Kanserini Kafaya Taktık" söyleşisinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe peruk takarak tüm kadınları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Esmersoy, "Mücadele etkinlikleri kapsamında şu fikre ulaştım Meme kanserinden ölüm yok ama geç teşhisin ciddi tehlikesi var" dedi. İlki Optimum AVM’de şarkıcı Linet’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ikincisi Burcu Esmersoy’un katılımıyla İstinye Park’ta düzenlendi.

Tüm kadınları bu konuda daha duyarlı olmaya davet eden Burcu Esmersoy şöyle konuştu:

“Benim daha genç olduğum dönemlerde doktorlar belirli bir yaştan sonra kontrole daha fazla dikkat etmek gerektiğini söylüyordu ancak meme kanseri artık çok daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Bunun için elle muayenenin de daha erken yaşta başlaması gerekiyor. Meme kanserinden ölüm yok ama geç teşhisin ciddi tehlikesi var. Kadınların meme kanseriyle ilgili danışabileceği pek çok kurum var. AVON var, Türk Kanser Derneği var, belediyeler var.”

İstinye Park’ta tüm hafta süren etkinlikler kapsamında kurulan Avon Meme Kanseri ile Mücadele standında “elle muayene kabinleri” oluşturuldu. Burada kadınlara hastalığın ilk belirtileri ve kendi kendine muayene yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Türk Kanser Derneği işbirliğiyle standı ziyaret eden kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması imkanı sunuldu.