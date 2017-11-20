Burcu Esmersoy kamera karşısına geçti

İSTANBUL, (DHA)- SUNUCU, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, People by Fabrika’nın kış koleksiyonunun tanıtımı için Morhipo stüdyolarında kamera karşına geçti.

Sade, şık ve rahat kıyafetler giymeyi tercih eden kadınlara hitap eden People by Fabrika, kış sezonu koleksiyonu çekimlerini Burcu Esmersoy ile gerçekleştirdi. Morhipo’nun özel markası People By Fabrika’nın \'PBF Trend\' ve \'Women\' koleksiyonları için objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, zarif ve şık parçaları taşıdı.

\"ÇOK GÜZEL BİR ÇEKİMDİ\"

Fotoğraf çekimlerini Serdar Acar’ın yaptığı projenin kreatif danışmanlığını ise Tuğba Ansen üstlendi. Çekimde Burcu Esmersoy’un makyajı Melis İlkkılıç, saçları ise Mustafa Akgül tarafından yapıldı. Çalışmalardan keyif duyduğunu dile getiren Burcu Esmersoy, \"Çok güzel bir çekim oldu, kıyafetlerin birçoğuna aşık oldum. Özellikle kruvaze yakalı deri elbiseye bayıldım. Bu sezonun trendini yansıtan kırmızı lacivert kareli palto ve içine giydiğim yine aynı renklerdeki triko elbise de çok severek üzerimde taşıdığım bir kombindi. Bomber ceket, piyedepul desenli siyah beyaz kıyafet ve daha birçok ürünü çok beğendim. Çizmelerin hepsinden birer tane almayı düşünüyorum” dedi.

(FOTOĞRAF)