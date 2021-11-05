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Burcu Esmersoy, Galatasaray için yeni bir koleksiyon çıkardı

05 Kasım 2021 12:45

Burcu Esmersoy, kendi giyim markası ile Galatasaray işbirliği ile yeni bir koleksiyon çıkardı. Esmersoy, kendi ürünleri için mankenlik de yaptı.

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası Biondina, Galatasaray ile işbirliği yaptı. 27 parçalık Galatasaray x Biondina isimli koleksiyon önceki gün görücüye çıktı.

Ünlü sunucu kendi ürünleri için mankenlik yaptı. 45 yaşındaki Esmersoy'un tanıttığı tasarımlar, Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.

Galatasaraylı ruhunu stillere yansıtan Esmersoy'un tasarımları şimdiden ilgi görmeye başladı.

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