Burcu Esmersoy: En büyük pişmanlığım güzellik yarışmasına katılmak!

Sunucu Buecu Esmersoy, " En büyük pişmanlığım güzellik yarışmasına katılmak" dedi.
Esmersoy, kendisine yöneltilen 25 soruya şu yanıtları verdi:
1-Güne başlama sıralamanız nasıl? Banyo/kahve/telefon?
-Hahahahha aynen tam da bu sırada!
2-19 yaşınızda neyi bilmek isterdiniz?
-Doların bugünkü kurunu.
3-Şimdiye kadar yaptığınız en kötü alışveriş ne idi?
-Hmmmmm, yok galiba ama yanlış aldığım şarj aletleri sanırım.
4-Bu hafta hurriyet.com.tr’de okuduğun en ilginç haber ne idi?
-Rita Ora’nın takılarıyla denize girmesini garip karşılayan haberiniz.
5-Kendiniz hakkında gurur duyduğunuz üç özelliğinizi söyleyin…
-İyi insan olmak, çalışkan olmak, paylaşmayı sevmek.
6-Peki, en büyük zayıflığınız?
-Paylaşmayı sevmek.
7-Batıl inançlarınız var mı?
-Hiç yok.
8-Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi size çıksa ilk iş ne yaparsınız?
-Karakterim ve adabım, çoğunu yardım için kullanmaya uygun açıkçası ama büyük ikramiye dediğinize göre biraz da bana kalırsa, bir TV kanalı alırım sanırım ve bütün iş arkadaşlarımla mutlu mesut çalışırız.
9-Aldığınız en iyi iltifat neydi?
-Hepsi çok güzel, hepsi ruhu besleyen iltifatlar, ayıramam.
10-Onsuz yaşayamayacağınız üç şey nedir?
-Su, hava, protein shake!
11-Şu sıralar neyle meşgulsünüz?
-Star TV’ye iki senedir yaptığımız hafta sonu programına yeniden başlıyoruz, çekimdeyiz.
12-Olimpiyatlara katılsaydınız hangi branşta yarışırdınız?
-Uzun atlama.
13-En büyük pişmanlığınız nedir?
-Hiç yok diyebilirim ama belki, güzellik yarışmasına katılmak olabilir.
14-Bir günlüğüne görünmez olsaydınız, ne yapardınız?
-Söyleyemem.
15-Küçükken büyüyünce ne olmak isterdiniz?
-Orman bakanı.
16-Takıntı derecesinde hayranı olduğunuz sanatçı var mı?
-Beyonce.
17-Geceleri sürekli gördüğünüz bir kabus var mı?
-Yok neredeyse hiç görmüyorum diyebilirim, belki bir kez karabasan ama o da 20 yıl olmuştur.
18-En çok kiminle tanışmak isterdiniz?
-Seçemem, aklıma bir sürü insan geliyor
19-En son ne zaman yalan söylediniz?
-Yalan söylemeyi sevmem.
20-En sevdiğiniz kelime hangisi?
-Seni seviyorum.
21-İlk işiniz ne idi?
-Net Holding’de telefon operatörlüğü, sene 1995.
22-Bir hayranınızın size gönderdiği en çılgınca şey neydi?
-Hmmmmm, hepsi çok tatlı el emeği ile yapılmış hazırlanmış hediyeler genelde, çılgın bir şey yok.
23-Nasıl keşfedildiniz?
-Yakın arkadaşım çok sevdiğim Selim Sefada’nın bitmek bilmeyen ısrarları yüzünden Billur Deniz Cumhur Ajansa kayıt oldum. Bu bir keşifse yani sanırım orada keşfedildim diyebiliriz.
24-Duş yaparken şarkı söyler misiniz? Hangi şarkıyı?
-Hiç söylemem hep dinlerim! Genelde Drake, Khalid ve Beyonce.
25-Hangi korkunuzdan kurtulmak istersiniz?
-Kapalı dar alanlardan korkuyorum daha doğrusu aşırı rahatsız oluyorum, bu korkudan kurtulmak isterdim.