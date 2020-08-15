Burcu Esmersoy: En büyük pişmanlığım güzellik yarışmasına katılmak!

Sunucu Buecu Esmersoy, " En büyük pişmanlığım güzellik yarışmasına katılmak" dedi.



Esmersoy, kendisine yöneltilen 25 soruya şu yanıtları verdi:

1-Güne başlama sıralamanız nasıl? Banyo/kahve/telefon?

-Hahahahha aynen tam da bu sırada!

2-19 yaşınızda neyi bilmek isterdiniz?

-Doların bugünkü kurunu.

3-Şimdiye kadar yaptığınız en kötü alışveriş ne idi?

-Hmmmmm, yok galiba ama yanlış aldığım şarj aletleri sanırım.

4-Bu hafta hurriyet.com.tr’de okuduğun en ilginç haber ne idi?

-Rita Ora’nın takılarıyla denize girmesini garip karşılayan haberiniz.

5-Kendiniz hakkında gurur duyduğunuz üç özelliğinizi söyleyin…

-İyi insan olmak, çalışkan olmak, paylaşmayı sevmek.

6-Peki, en büyük zayıflığınız?

-Paylaşmayı sevmek.

7-Batıl inançlarınız var mı?

-Hiç yok.

8-Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi size çıksa ilk iş ne yaparsınız?

-Karakterim ve adabım, çoğunu yardım için kullanmaya uygun açıkçası ama büyük ikramiye dediğinize göre biraz da bana kalırsa, bir TV kanalı alırım sanırım ve bütün iş arkadaşlarımla mutlu mesut çalışırız.

9-Aldığınız en iyi iltifat neydi?

-Hepsi çok güzel, hepsi ruhu besleyen iltifatlar, ayıramam.

10-Onsuz yaşayamayacağınız üç şey nedir?

-Su, hava, protein shake!

11-Şu sıralar neyle meşgulsünüz?

-Star TV’ye iki senedir yaptığımız hafta sonu programına yeniden başlıyoruz, çekimdeyiz.

12-Olimpiyatlara katılsaydınız hangi branşta yarışırdınız?

-Uzun atlama.

13-En büyük pişmanlığınız nedir?

-Hiç yok diyebilirim ama belki, güzellik yarışmasına katılmak olabilir.

14-Bir günlüğüne görünmez olsaydınız, ne yapardınız?

-Söyleyemem.

15-Küçükken büyüyünce ne olmak isterdiniz?

-Orman bakanı.

16-Takıntı derecesinde hayranı olduğunuz sanatçı var mı?

-Beyonce.

17-Geceleri sürekli gördüğünüz bir kabus var mı?

-Yok neredeyse hiç görmüyorum diyebilirim, belki bir kez karabasan ama o da 20 yıl olmuştur.

18-En çok kiminle tanışmak isterdiniz?

-Seçemem, aklıma bir sürü insan geliyor

19-En son ne zaman yalan söylediniz?

-Yalan söylemeyi sevmem.

20-En sevdiğiniz kelime hangisi?

-Seni seviyorum.

21-İlk işiniz ne idi?

-Net Holding’de telefon operatörlüğü, sene 1995.

22-Bir hayranınızın size gönderdiği en çılgınca şey neydi?

-Hmmmmm, hepsi çok tatlı el emeği ile yapılmış hazırlanmış hediyeler genelde, çılgın bir şey yok.

23-Nasıl keşfedildiniz?

-Yakın arkadaşım çok sevdiğim Selim Sefada’nın bitmek bilmeyen ısrarları yüzünden Billur Deniz Cumhur Ajansa kayıt oldum. Bu bir keşifse yani sanırım orada keşfedildim diyebiliriz.

24-Duş yaparken şarkı söyler misiniz? Hangi şarkıyı?

-Hiç söylemem hep dinlerim! Genelde Drake, Khalid ve Beyonce.

25-Hangi korkunuzdan kurtulmak istersiniz?

-Kapalı dar alanlardan korkuyorum daha doğrusu aşırı rahatsız oluyorum, bu korkudan kurtulmak isterdim.