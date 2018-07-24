Burcu Esmersoy: Beni gördükten sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?

Burcu Esmersoy, Adana’da yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe konuk oldu. Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la evlenen Esmersoy, kendisine yöneltilen "Eşiniz çapkın mı?" sorusuna, "Beni gördükten sonra sizce çapkınlık yapabilir mi?" diyerek yanıt verdi.

Ünlü sunucu, etkinlikte kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı. Adanalı hayranlarıyla buluşan Burcu Esmersoy, evliliğinden kariyer hayatına kadar her şeyi anlattı. Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la nikâh masasına oturan Burcu Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair söylentilere, “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum" sözleriyle açıklık getirdi.

Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Esmersoy, “Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün evde elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.