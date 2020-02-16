Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandığı iddialarına yanıt verdi: Güzelim fotoğrafı yediniz yalan haberle

Sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafın ardında anoreksiya nervoza hastalığına yakalandığına ilişkin haberlere tepki gösterdi. İnsanların sağlığıyla ilgili yalan haber yapılmaması gerektiğini söyleyen Esmersoy, "Güzelim fotoğrafı yediniz ya yalan haberle" dedi.

Instagram hesabına koyduğu bir fotoğrafta zayıf çıktığı için 'anoreksiya nevroza' hastalığına yakalandığı iddia edilen Esmersoy yanıt verdi. Esmersoy, " İnsanlar bana 'geçmiş olsun' mesajı yolluyor, 'ne oldu ya' dedim.. İnternet “HABERCİLİĞİ” yapılmış... Benim hiç bir rahatsızlığım yok ama yakında bu haberi yapanların olabilir. İki üç tık alacaksınız diye özellikle insanların sağlığı ile ilgili yalan haber yapmayın canlar... Ben şimdi iş arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum" dedi.

İddialara neden olan fotoğrafı yeniden paylaşan Esmersoy altına şunları yazdı: "Bu da mı gol değil yani. Güzelim fotoğrafı yediniz ya yalan haberle "

Anoreksiya nervoza nedir?

Anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan ve hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza, psikolojik bir hastalıktır. İnce kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen hastalığa sahip olan kişiler normal kilolarının çok altındadır. Yemek yemeyi reddederler. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar.