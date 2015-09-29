Burcu Çetinkaya ile Nurgül Yeşilçay arasında 'aşiret gelini' tartışması

Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak ile evlenen rallici Burcu Çetinkaya için "Sen git özel okullarda oku, bir aşiretle evlen" diyen Nurgül Yeşilçay'a cevap geldi. Çetinkaya, tesettüre girme kararını kabullenemediğini söylemekten çekinmeyen ve özel hayatını eleştiren Yeşilçay'a, "Herkes kendi penceresinden bakar hayata. Vakti gelince anlarlar elbet" yanıtını verdi.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Şanlıurfa'da Mehmet Fatih Bucak ile evlenen Milli Rallici Burcu Çetinkaya'ya Twitter üzerinden tartışma yaratan bir eleştiride bulundu. Nurgül Yeşilçay, 1 buçuk yıl önce yerleştiği Şanlıurfa'da Fatih Mehmet Bucak ile evlenen Milli rallici için şu yorumu yaptı:

"Sen özel okullarda oku. Kadın rallici ol. Sonra türbana gir. Sonra Urfa'da bir aşiretle evlen. Bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı. Hayat..."

"Kızmadım, kızmıyorum"

Nurgül Yeşilçay'ın bu yorumuna Burcu Çetinkaya'dan ise şöyle yanıt geldi: "Herkes kendi penceresinden bakar hayata. Oysa dışarısı çok güzel bakmayı bilirsek. Kimseye kızmadım, kızmıyorum. Vakti gelince anlarlar elbet."

Bu arada Yeşilçay da yorumuyla ilgili aldığı sert tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını söyledi. Oyuncu, "Asla Burcu'nun tercihini yargılamıyorum. Sadece çok ilginç geldi bana. Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Kırdığım insanlardan da özür dilerim" dedi.