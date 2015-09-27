Burcu Çetinkaya, Fatih Mehmet Bucak'la Urfa’da evlendi

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya, geçen yıl yerleştiği Şanlıurfa’da 7 Haziran seçiminde bağımsız milletvekili adayı olan Fatih Mehmet Bucak’la evlendi.

Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre, yüksek lisansını Harran Üniversitesi’nde tamamlamak üzere 1,5 yıl önce Şanlıurfa’ya yerleşen Burcu Çetinkaya, hayatının aşkını da orada buldu. 7 ay önce bir arkadaşı vasıtasıyla Fatih Mehmet Bucak’la tanışan Çetinkaya, sürpriz şekilde evlilik kararı aldı. Çetinkaya ve Bucak, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikâh masasına oturdu.

Röportaj yapmıştı

Mehmet Fatih Bucak, Adalet Partisi’nde milletvekilliği yapan merhum Mehmet Celal Bucak’ın oğlu. 1968, Siverek doğumlu olan Bucak, ekonomist ve aynı zamanda Urfa’nın önde gelen iş adamlarından biri. Geçmişte iki dönem Şanlıurfa’yı TBMM’de temsil eden babasının izinden giden Mehmet Fatih Bucak, haziran seçimlerinde Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Seçimler öncesinde Türkiye gazetesi için milletvekili adaylarıyla görüşen Burcu Çetinkaya, Mehmet Fatih Bucak’la da röportaj yapmıştı.