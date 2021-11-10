Burcu Biricik'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Diziden ayrılmıyorum; görüşmek üzere

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 'Camdaki Kız' dizisinden ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Diziden ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere..." dedi.

'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan Koroğlu' karakterine hayat veren Burcu Biricik'in ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geleceği iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Biricik, paylaşımında iddiaları reddetti.

Burcu Biricik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim; ayrıca diziden de ayrılmıyorum"

"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere..."

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimler yer alıyor.