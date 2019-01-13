Burcu Biricik: Tarzım hep daha maskülen, erkek çocuğu halimi seviyorum

Kendisini feminen değil, maskülen olarak tanımlayan Oyuncu Burcu Biricik, "Beni tanıyanlar da bunu bilir. Kadınlık, bakım, moda, konuşma, tavır, tarz... Bunlar bende hep daha maskülen. Erkek çocuğu halimi seviyorum" dedi. Eve girdiği anda eşofmanlarını giydiğini söyleyen Biricik, "- Babasız büyümüş bir kız olarak bu, savunma mekanizması gibi gelişti sanırım. Aman kimse bana tehlike arz etmesin, ortamlara erkekçe, kanka gibi gireyim diyerek kendime bir duvar ördüm" sözlerini sarf etti.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Biricik, hem seksi hem de masum göründüğünü, bunların bir bileşeni olduğunu ifade ederek, "İnsanların hem masum, hem seksi kıza inanıyor olması da benim için şans" diye konuştu.

Abisi olduğunu ve onunla birlikte mahallelerde erkek gibi büyüdüğünü belirten oyuncu Biricik, "Birinin elimden tutmasına gerek olmadan ve kimseye de el uzatmadan yetiştim" sözlerini sarf etti.

"Muhteşem Yüzyıl’a figürasyon olarak girmiştim. Kalabalık ve çok profesyonel bir işti. 'Allahım, bu nasıl bir sistem! Sanırım bunun içinde var olamayacağım, İzmir’e döneyim' dedim. Çevrem ve ailem devam etmem konusunda ikna etti" diyen Biricik, sonrasında küçük küçük ilerlediğini ve bir projeyle ünlü olmadığı için de memnun olduğunu belirtti. Biricik, "Bazı arkadaşlarımız bir projeyle çok ünlü oluyor ve onlara yolda öğrenme şansı verilmiyor. Oysa bu işte yetenek kadar pratik de gerekli" dedi.

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