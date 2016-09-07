Burçların tarihleri değişti

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 12 burcun tarihlerini güncelleyerek gökbilimciler yani astronomlar ve astrologlar arasında yeni bir tartışmaya neden oldu. Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği belirtildi.

Bu nedenle, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği ifade edildi.

NASA'nın web sitesinde, burçlar ilk kez Babiller tarafından kullanılmaya başlandığında 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğanların Aslan Burcu olduğu ancak bu tarih aralığının artık Yengeç Burcu'na ait olduğu öne sürüldü.

Bunun nedeni ise Dünya'nın yer ekseninin geçtiği Kuzey Kutbu'nun aynı doğrultuda olmaması ve sonuç olarak 3 bin yıl sonra gökyüzünün değişmiş olması olarak açıklanıyor.

Öte yandan astrolojide 12 değil 13 burcun var olduğu kanısı da giderek güçleniyor. NASA da web sitesinde Babillerin eski anlatılarında 13 burç olan Ophiuchus yani Yılan Burcu'na yer verdiğine değiniyor.

Ancak Babillerin bilinmeyen bir nedenle Güneş'in 30 Kasım- 17 Aralık tarihinde üzerinde olduğu Yılan Burcu'nu bir kenara koyduğu biliniyor.

İşte yeni burçlar:

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık