Burçin Terzioğlu 'The Protector' ile ekranlara dönüyor

Burçin Terzioğlu'nun yeni adresi 'The Protector'ı oldu. Terzioğlu 'Rüya'yı oynayacak. Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın da ikinci sezonunda rol alacağı dizinin kadrosunda Yurdaer Okur'un yanısıra Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ve Saygın Soysal yer alıyor.

Poyraz Karayel dizisinin bitişinin ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni projesi için Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi ‘The Protector’ı seçti.

Burçin Terzioğlu, son olarak yer aldığı 3 sezon devam eden Poyraz Karayel dizisinin ardından bir süre dinlemeyi tercih etmiş ve ekranlardan uzak kalmıştı. Terzioğlu’nun aklını Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi “The Protector”daki “Rüya” karakteri çeldi.

Burçin Terzioğlu tarafından hayat verilecek “Rüya” karakteri, sonsuz aşkı deneyimlemiş, göz kamaştırıcı güzelliği ve gizemli havası ile etrafındakilerin başını döndüren özgür ve güçlü bir kadındır.

Yıldız oyuncu, onu uzun süre sonra setlere döndüren ‘The Protector’ı karakter ve hikâyenin farklı olmasından ötürü kabul ettiğini dile getiriyor. Önümüzdeki aylarda yayınlanması planlanan ‘The Protector’ ve Terzioğlu’nun canlandırdığı Rüya karakteri heyecan yaratacak.