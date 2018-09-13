Buray'dan kış albümü geliyor

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Buray, Türkiye’nin ilk Tema Parkı\'nı bünyesinde bulunduran İsfanbul\'da binlerce kişiye konser verdi. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Buray, “Kış sezonu geldiğinde benim yeni albümüm çıkacak. Çok az kaldı. Tarih veremem ama albümün tamamlanmasına albüm kapağı, fotoğraf ve klip çekimleri kadar uzağız. Slow şarkılar daha güçlü ve daha ağırlıklı olacak. O yüzden bir kış albümü geliyor diyebilirim” dedi.

Buray, Alacalı, Kimsenin Suçu Yok, Seni Sevmiyorum Artık gibi hit olmuş şarkılarını konser alanını dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyledi. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik eden dinleyenler konser alanında muhteşem bir görüntü oluşturdu.

“ALBÜMÜN TAMAMLANMASINA ÇOK AZ KALDI”

Yaz mevsiminin ayda 20 konser yapacak kadar yoğun geçtiğini belirten Buray, sevenlerine yeni albüm müjdesini verdi. Buray, “Festivaller ağırlıklı olmak üzere ayda 20 konser, uykusuz, dolu dolu ama çok keyifli geçti. Bazen günde 3 saat uyuduk, 15 saat yolculuk yaptık, bazen yemek yiyemedik ama sahneye çıkınca her şeyi unuttuk ve enerji dolu konserlerin tadını çıkarttık. Ekim’de de konserlere devam edeceğiz. Kış sezonu geldiğinde de benim yeni albümüm çıkacak. Biraz daha konser temposu düşer ve albümün tanıtım dönemine geçeriz. Çok az kaldı. Tarih veremem ama albümün tamamlanmasına albüm kapağı, fotoğraf ve klip çekimleri kadar uzağız” dedi.

“MÜZİĞİMİZİ DİNLEYİCİYE EN SAMİMİ ŞEKİLDE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ ”

Yeni albümünde diğer albümlerinde olduğu gibi yine aynı ekibin olduğunu ifade eden Buray, “Gözde Ançel ve Buray besteleri olacak. Şarkılar Gözde Ançel’in kaleminden, benim müziğimden geçiyor. Menajerimden, arkamdaki şirketten o kadar çok herkesin emeği var ki bu bir takım işi. Perdenin önünde herkes Buray’ı görüyor ama biz bir ekibiz ve müziğimizi dinleyiciye en doğal ve en samimi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdiği değer inanılmaz güzel. Yeni albümde yine aynı takım var Gözde Ançel ve Buray besteleri olacak. Biraz daha slow şarkılar daha güçlü ve daha ağırlıklı olacak. O yüzden bir kış albümü geliyor diyebilirim” diye konuştu.

İsfanbul Açıkhava Konserleri bugün gerçekleşecek Rubato konserinin ardından, 15 Eylül Simge Sağın, 19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay, 22 Eylül Manga, 29 Eylül Mehmet Erdem ve 30 Eylül Derya Uluğ konseri ile devam edecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)