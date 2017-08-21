Buray, Gazianteplileri coşturdu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali, Kıbrıslı pop şarkıcısı şarkıcı Buray konseriyle sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin geleneksel hale getirdiği 10\'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde Fıstıkpark\'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği ve tiyatro gösterisinin sahnelendiği festivalde popçu Buray da sahneye çıktı. Şarkıcı Buray, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Buray, gördüğü yoğun ilgiden dolayı sevindiğini belirterek, konsere katılanlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, kanserin sonunda Buruy\'a çiçek verdi.

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