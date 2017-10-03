"Burası Türkiye, burada başarılar bile gömülüyor; başarısızlığı nereye gömeceksin?"

T24

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi'nin Ekim sayısı, raflardaki yerini aldı. Derginin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Burası Türkiye. Hiçbir başarısızlığı saklayamazsın. Burada başarılar bile gömülüyor, başarısızlığı nereye gömeceksin?" ifadesi de yer aldı. Söz konusu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok kez alıntılandı.

Tuhaf Dergi’nin yedinci sayısının kapağında okuyucuları; özgürlüğe olan aşkını temsil eden beyaz bir güvercinle, İranlı şair Füruğ Ferruhzad karşılıyor. Füruğ’nun İran kadınının başkaldırışını gerçekleştirdiğini söyleyen İranlı yazar Haşim Hüsrevşahi de bu özel dosyaya dahil oluyor.

Ekim sayısında Tuhaf Dergi'ye söyleşi veren isimler arasında MFÖ ve Pan’ın Labirenti, Hellboy, Suyun Şekli filmleriyle tanınan, Altın Aslan ödüllü yönetmen Guillermo del Toro bulunuyor.

Türkiye'de müziğin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, yazar Selim İleri, gazeteci Nebil Özgentürk, yazar Tarık Tufan, müzisyen Kalben, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, yazar Murat Uyurkulak, gazeteci Selahattin Duman, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ülkü Tamer ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden İsrailli yazar Etgar Keret hikâyeleriyle Tuhaf Dergi’de yer alıyorlar.

Tuhaf Dergi’nin tam yazar kadrosu ise şöyle:

Ara Güler, Zülfü Livaneli, Selim İleri, Etgar Keret, Gündüz Vassaf, Ülkü Tamer, Ebru Ceylan, Hakan Günday, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayfun Pirselimoğlu, Tarık Tufan, Nebil Özgentürk, Yekta Kopan, Mehmet Güreli, Ali Nesin, Ahmet İnam, Selahattin Duman, Barış Pirhasan, Alberto Manguel, Yiğit Bener, Mercan Dede, Mehmet Yaşin, Irmak Zileli, Mehmet Turgut, Ömür İklim Demir, Kalben, Melek Eda Alanson, Gül Dirican, Nando Salva, Muhsin Topyıldız, Armağan Yılmaz, Nurhak Kaya.