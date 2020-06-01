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Burak Yılmaz boşandığı eşiyle bir kez daha nikâh masasına oturacak

01 Haziran 2020 13:07

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, 2014 yılında evlenip 2018'de boşandığı ve 1 yıl önce barıştığı eski eşi İstem Atilla ile yeniden evleniyor. 

Hürriyet'in haberine göre; Ulus'ta kızlarıyla birlikte yaşayan Burak Yılmaz ile İstem Atilla, karantina sonrası ikinci kez nikâh masasına oturacak.

15 Haziran 2014'te nikâh masasına oturan ve evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çift, 6 yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Emre Belözoğlu araya girdi

Başta Emre Belözoğlu olmak üzere, yakın dostlarının araya girmesiyle bir yıl sonra barışan Yılmaz ve Atilla, yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı. Ailesi için Acarkent'ten bir ev alan Burak Yılmaz, şimdilerde evi kendi zevklerine göre yeniden yaptırıyor.

Tadilatı biter bitmez yeni yuvalarına taşınacak olan çift, en yakın zamanda da nikâh masasına oturarak, ilişkilerine resmiyet kazandıracak.

Ne olmuştu?

Yılmaz ile İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı. Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

Ödemeleri yapmadığı öne sürülen Yılmaz ile Atilla bu olayın ardından bir de icralık olmuştu.

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